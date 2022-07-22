Це була класна подорож, – Зінченко попрощався з Манчестер Сіті: зворушливе відео

Український півзахисник Олександр Зінченко зворушливо попрощався з МанСіті. Гравець опублікував у своїх соцмережах ролик, де він висловив слова вдячності вже колишнім колегам.

Зінченко: Ми разом писали нашу історію

Олександр подякував одноклубникам та всьому тренерському штабу за весь час, що він провів у клубі. Також вдячний "містянам" за підтримку після повномасштабного вторгнення росії на територію України.

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Це була класна подорож. Я приєднався до сім’ї ще зовсім юним. І ви всі одразу повірили в мене. Ну, майже одразу. Ми разом писали нашу історію, здобували трофеї та ставали сильнішими після поразок. Ми ніколи не шукали легких перемог та вміли красиво їх святкувати. Ви підтримали мене у найскладніший момент життя та стали частинкою мого серця назавжди. Дякую усім вам, Манчестер Сіті. З любов’ю, Олександр Зінченко. Побачимося,

– сказав український півзахисник у ролику.

Прощальне відео Зінченка з МанСіті

У прощальному ролику можна побачити важливі моменти Олександра у складі Манчестер Сіті: перший гол, момент, коли Зінченко перекинув трофей АПЛ, а також інші закулісні моменти.

Зінченко попрощався з "містянами" та вболівальниками перед оголошенням трансферу з Манчестер Сіті в Арсенал, куди найближчим часом має перейти українець. Залишилось пройти лише формальності та офіційно підписати контракт.

Наставник МанСіті Пеп Гвардіола підтвердив трансфер українця, він зазначив, що попрощався з Олександром за обідом. Також Олександра помітили в тренувальному таборі Арсенала.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, українець вже підписав контракт із "канонірами" до кінця 2026 року. Арсеналу доведеться викласти за футболіста 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 2 мільйони МанСіті отримає бонусами.

Кар'єра Зінченка в МанСіті