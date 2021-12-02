Це буде велика лотерея у біатлоні, – Бринзак назвав недоліки олімпійської траси у Пекіні

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про олімпійську трасу у Пекіні. За словами фахівця, у спортсменів можуть бути серйозні проблеми зі стрільбою.

Бринзак: На біатлоністів очікують складні погодні умови

Президент Федерації біатлону зазначив, що наразі інформації про олімпійську трасу у Китаї дуже мало. Подейкують, що вона подібна до тієї, що в італійському Антхольці.

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Дехто каже, що траса в Пекіні схожа на ту, яка в Антхольці, а хтось каже, що ні. Поки не побачимо самі – правди не доб’ємося. Приїдемо завчасно, у нас буде 8 – 10 днів потренуватися, ознайомитися. Головне, щоб сервісмени попрацювали, а спортсмени, думаю, за тиждень розберуться в усіх нюансах цієї траси,

– сказав президент Федерації біатлону.

Найбільшими проблемами на думку фахівця є погодні умови. Він переконаний, що пощастить тому, хто впорається з потужним вітром.

"Загалом, всі в однакових умовах – ніхто там не був, ніхто не тренувався, тому найбільша проблема – погодні умови: висота, сильний вітер, морози, штучний сніг, і все це на відкритій місцевості. Це буде велика лотерея у біатлоні: кому пощастить із поривами вітру, кому пощастить із правильним змащенням – той і буде вигравати", – додав Бринзак.

Хто поїде до Пекіну

Володимир Бринзак вже бачить орієнтовний склад, який представлятиме країну на Олімпійських іграх-2022. Він впевнений, що у Пекін поїде лідерка команди Юлія Джима та Ірина Петренко.

Фахівець також розглядає Олену Білосюк та Анастасію Меркушину.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбуватимуться з 4 – 20 лютого у Пекіні.