Бойові склади на спринт
Головні тренери збірної України Урош Велепец та Юрай Санітра визначились із біатлоністами, які позмагаються за нагороди у спринті. По п'ять учасників від України вийдуть на старт. Наставники виставили бойові склади.
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Першими на трасу вийдуть дівчата. Першою у синьо-жовтій команді стартуватиме Олена Білосюк (ц минулому – Підгрушна). А от останньою на старт вийде Дарія Блашко. Їй дістався пізній стартовий номер – 113. Також слід відзначити, що в останніх групах заявлена Валя Семеренко.
Склад на жіночий спринт
8. Олена Білосюк
18. Юлія Джима
49. Віта Семеренко
93. Валя Семеренко
113. Дарія Блашко
Щодо чоловіків, то першим на трасу поїде змагатись капітан та лідер команди Дмитро Підручний – 8-й стартовий номер. А от одними з останніх вийдуть на старт Богдан Цимбал та Тарас Лесюк – 91-м та 112-м відповідно.
Склад на чоловічий спринт
8. Дмитро Підручний
44. Артем Прима
59. Антон Дудченко
91. Богдан Цимбал
112. Тарас Лесюк
Зауважимо, що це вже другий поспіль етап Кубка світу, який відбувається у шведському Естерсунді. На біатлоністів чекатимуть ще дві класичні естафети та дві гонки переслідування. Після чого спортсмени переберуть на третій етап Кубка світу в австрійський Хохфільцен.