Це божевілля, – Велепець про випадки коронавірусу у збірній України на Олімпіаді
Джерело:"Суспільне Спорт"
Жіноча збірна України з біатлону наразі перебуває у скрутному становищі. Через коронавірус участь в естафетній гонці є під питанням.
Велепець: Я вже не вірю нікому
Головний тренер жіночої команди Урош Велепець стурбований ситуацією у збірній. Оскільки відразу дві спортсменки перебувають на самоізоляції.
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На спринтерську гонку Україна виступить неповною квотою. До основної команди доєдналася Анастасія Меркушина, яка виступить у Пекіні.
"Скажу вам правду, це божевільня. Динаміка є, вона йде вгору, а коли вже думаєш, що завтра буде негативний – потім знову гірше показує. Я вже не вірю нікому. Так у Даші, так у Мишка Гуменяка, Ігоря Ященка, Олени Білосюк, Юрая Санітри. Вони сидять уже десять днів, Санітра – вже майже два тижні. Одного дня результат негативний, а наступного – позитивний: на межі 33-35", – сказав Велепець
Наскільки я людина довірлива й хочу бачити в усіх краще, але тут уже... Сподіваюся, я неправий і їх раніше випустять, бо вже й так є два тижні карантину,
– наголосив фахівець.
Коронавірус у збірній України
- Першим позитивний тест здав головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра. До того ж вірус у нього виявили відразу після прибуття у Пекін.
- Спершу зазначали, що наставник зможе повернутися до команди через 7 днів після виявлення хвороби. Проте Санітра й досі перебуває на ізоляції.
- Також позитивний тест коронавірус здав Ігор Ященко. Проте його повторна проба була негативною.
- 2 лютого, стало відомо, що Олена Білосюк відправилася на самоізоляцію через коронавірусну хворобу. А перед індивідуальною гонкою позитивний тест здала й Дар'я Блашко.