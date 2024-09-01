Українець Богодайко завоював другу "бронзу" Паралімпіади-2024 у плаванні

У неділю, 1 вересня, українські параплавці кваліфікувалися у вісім фіналів. У першому з них взяли участь Євгеній Богодайко та Андрій Трусов.

У суботу Андрій Трусов та Євгеній Богодайко поповнили медальну скарбничку збірної України срібною та бронзовою нагородами. Черговий шанс на медаль українці отримали у запливі на 100 метрів брасом, пише 24 канал.

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Богодайко став призером Паралімпіади

У другому кваліфікаційному запливі Богодайко фінішував з четвертим результатом, а Трусов завершив дистанцію з шостим часом. У фіналі українцям протистояли параплавці з Китаю (двоє), Великої Британії, США (двоє) та Колумбії.

Фінальний заплив Богодайко проплив з третім результатом. Український плавець здобув бронзову медаль Паралімпійських ігор.

Другим у цьому фіналі фінішував Андрій Трусов. Однак його одразу дискваліфікували, а тому українець залишився без нагороди.

Нагадаємо, що у неділю, 1 вересня, українці здобули 2 медалі: "золото" у стрибках у довжину завоювала Оксана Зубковська, а "срібло" - Роман Полянський в академічній греблі.

Відзначимо, що медалі у плаванні на Паралімпіаді-2024 здобули також Олександр Комаров, Ірина Пойда, Анна Гонтар, Антон Коль, Ярослав Денисенко, Андрій Трусов, Євгеній Богодайко, Марина Піддубна та Анна Стеценко.