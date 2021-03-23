Трубін прокоментував дебютний виклик до збірної України

У списку збірної України з футболу на березневі матчі є дебютант. Це голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін, який отримав шанс дебютувати за головну команду.

Загалом на березневі матчі головний тренер збірної Андрій Шевченко викликав одразу п'ятьох воротарів. Це два представники Шахтаря Андрій Пятов та Анатолій Трубін, Георгій Бущан з Динамо, Дмитро Різник з Ворскли, а також Андрій Лунін, який представляє мадридський Реал.

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Дебютантом в цій компанії є саме Анатолій Трубін, для кого це перший виклик до національної збірної.

Приємно отримати дебютний виклик. Звичайно, я трохи хвилююся. Зараз буду з усіма знайомитися, тож, думаю, усе буде добре. Звісно, хочеться показати себе з найкращого боку, продемонструвати, на що здатен,

– поділився своїми враження Анатолій Трубін.

Варто додати, що в тренерського штабу будуть проблеми з визначенням основного воротаря для матчів. До цього "вибором номер один" був Андрій Пятов, який навіть був капітаном збірної. Але він зараз без ігрової практики, програвши конкуренцію в клубі саме Трубіну. Так само без ігрової практики й Андрій Лунін, який за основу Реалу провів лише один кубковий матч.

Натомість є Георгій Бущан, який є основним воротарем Динамо. І він вже має доступ виступів за збірну. І його дебют за "синьо-жовтих" припав саме на матч проти Франції в жовтні 2020 року. Правда цей матч закінчився з рахунком 7:1 на користь французів.

Щодо Дмитра Різника, то це не вперше його викликають до збірної. Але за головну команду він поки не зіграв жодного матчу.

"Конкуренція – це завжди добре. Зараз будуть тренування, усі будуть викладатися. Рішення ж приймати головному тренеру. Конкуренція лише в плюс команді", – висловив свою думку з цього приводу Трубін.

Збірна України в березні проведе три матчі відборі на чемпіонат світу 2022 року. 24 березня на нашу команду очікує гостьовий матч проти Франції. 28 березня в Києві українці поміряються силами з Фінляндією. Там же 31 березня відбудеться і матч Україна – Казахстан.