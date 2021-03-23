Трубин прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины
В списке сборной Украины по футболу на мартовские матчи есть дебютант. Это голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин, который получил шанс дебютировать за главную команду.
Источник:УАФ
Всего на мартовские матчи главный тренер сборной Андрей Шевченко вызвал сразу пятерых вратарей. Это два представителя Шахтера Андрей Пятов и Анатолий Трубин, Георгий Бущан с Динамо, Дмитрий Резник из Ворсклы, а также Андрей Лунин, который представляет мадридский Реал.
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Дебютантом в этой компании является именно Анатолий Трубин, для кого это первый вызов в национальную сборную.
Приятно получить дебютный вызов. Конечно, я немного волнуюсь. Сейчас буду со всеми знакомиться, поэтому, думаю, все будет хорошо. Конечно, хочется показать себя с наилучшей стороны, продемонстрировать, на что способен,
– поделился своими впечатлениями Анатолий Трубин.
Стоит добавить, что у тренерского штаба будут проблемы с определением основного вратаря для матчей. До этого "выбором номер один" был Андрей Пятов, который даже был капитаном сборной. Но он сейчас без игровой практики, проиграв конкуренцию в клубе именно Трубину. Так же без игровой практики и Андрей Лунин, который за основу Реала провел лишь один кубковый матч.
Зато есть Георгий Бущан, который является основным вратарем Динамо. И он уже имеет доступ выступлений за сборную. И его дебют за "сине-желтых" пришелся именно на матч против Франции в октябре 2020 года. Правда этот матч закончился со счетом 7:1 в пользу французов.
Что касается Дмитрия Резника, то это не впервые его вызывают в сборную. Но за главную команду он пока не сыграл ни одного матча.
"Конкуренция – это всегда хорошо. Сейчас будут тренировки, все будут выкладываться. Решение же принимать главному тренеру. Конкуренция лишь в плюс команде", – высказал свое мнение по этому поводу Трубин.
Сборная Украины в марте проведет три матча отборе на чемпионат мира 2022 года. 24 марта нашу команду ожидает гостевой матч против Франции. 28 марта в Киеве украинцы померяются силами с Финляндией. Там же 31 марта состоится и матч Украина – Казахстан.
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