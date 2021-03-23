В списке сборной Украины по футболу на мартовские матчи есть дебютант. Это голкипер донецкого Шахтера Анатолий Трубин, который получил шанс дебютировать за главную команду.

Всего на мартовские матчи главный тренер сборной Андрей Шевченко вызвал сразу пятерых вратарей. Это два представителя Шахтера Андрей Пятов и Анатолий Трубин, Георгий Бущан с Динамо, Дмитрий Резник из Ворсклы, а также Андрей Лунин, который представляет мадридский Реал.

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Дебютантом в этой компании является именно Анатолий Трубин, для кого это первый вызов в национальную сборную.

Приятно получить дебютный вызов. Конечно, я немного волнуюсь. Сейчас буду со всеми знакомиться, поэтому, думаю, все будет хорошо. Конечно, хочется показать себя с наилучшей стороны, продемонстрировать, на что способен,

– поделился своими впечатлениями Анатолий Трубин.

Стоит добавить, что у тренерского штаба будут проблемы с определением основного вратаря для матчей. До этого "выбором номер один" был Андрей Пятов, который даже был капитаном сборной. Но он сейчас без игровой практики, проиграв конкуренцию в клубе именно Трубину. Так же без игровой практики и Андрей Лунин, который за основу Реала провел лишь один кубковый матч.

Зато есть Георгий Бущан, который является основным вратарем Динамо. И он уже имеет доступ выступлений за сборную. И его дебют за "сине-желтых" пришелся именно на матч против Франции в октябре 2020 года. Правда этот матч закончился со счетом 7:1 в пользу французов.

Что касается Дмитрия Резника, то это не впервые его вызывают в сборную. Но за главную команду он пока не сыграл ни одного матча.

"Конкуренция – это всегда хорошо. Сейчас будут тренировки, все будут выкладываться. Решение же принимать главному тренеру. Конкуренция лишь в плюс команде", – высказал свое мнение по этому поводу Трубин.

Сборная Украины в марте проведет три матча отборе на чемпионат мира 2022 года. 24 марта нашу команду ожидает гостевой матч против Франции. 28 марта в Киеве украинцы померяются силами с Финляндией. Там же 31 марта состоится и матч Украина – Казахстан.