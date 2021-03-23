Трубін прокоментував дебютний виклик до збірної України
У списку збірної України з футболу на березневі матчі є дебютант. Це голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін, який отримав шанс дебютувати за головну команду.
Джерело:УАФ
Загалом на березневі матчі головний тренер збірної Андрій Шевченко викликав одразу п'ятьох воротарів. Це два представники Шахтаря Андрій Пятов та Анатолій Трубін, Георгій Бущан з Динамо, Дмитро Різник з Ворскли, а також Андрій Лунін, який представляє мадридський Реал.
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Дебютантом в цій компанії є саме Анатолій Трубін, для кого це перший виклик до національної збірної.
Приємно отримати дебютний виклик. Звичайно, я трохи хвилююся. Зараз буду з усіма знайомитися, тож, думаю, усе буде добре. Звісно, хочеться показати себе з найкращого боку, продемонструвати, на що здатен,
– поділився своїми враження Анатолій Трубін.
Варто додати, що в тренерського штабу будуть проблеми з визначенням основного воротаря для матчів. До цього "вибором номер один" був Андрій Пятов, який навіть був капітаном збірної. Але він зараз без ігрової практики, програвши конкуренцію в клубі саме Трубіну. Так само без ігрової практики й Андрій Лунін, який за основу Реалу провів лише один кубковий матч.
Натомість є Георгій Бущан, який є основним воротарем Динамо. І він вже має доступ виступів за збірну. І його дебют за "синьо-жовтих" припав саме на матч проти Франції в жовтні 2020 року. Правда цей матч закінчився з рахунком 7:1 на користь французів.
Щодо Дмитра Різника, то це не вперше його викликають до збірної. Але за головну команду він поки не зіграв жодного матчу.
"Конкуренція – це завжди добре. Зараз будуть тренування, усі будуть викладатися. Рішення ж приймати головному тренеру. Конкуренція лише в плюс команді", – висловив свою думку з цього приводу Трубін.
Збірна України в березні проведе три матчі відборі на чемпіонат світу 2022 року. 24 березня на нашу команду очікує гостьовий матч проти Франції. 28 березня в Києві українці поміряються силами з Фінляндією. Там же 31 березня відбудеться і матч Україна – Казахстан.
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