"Створимо ще більшу історію": Трубін зробив гучну заяву до 120-річчя Бенфіки

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін привітав свій клуб із ювілеєм. Португальському гранду виповнилося 120 років.

Сьогодні, 28 лютого, португальська Бенфіка святкує 120 років із дня заснування клубу. Така подія не стала пересічною для українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна.

Читайте також "Боротьба триває": Трубін взяв участь у мітингу на підтримку України у Лісабоні

Трубін привітав Бенфіку зі 120-річчям

22-річний Трубін опублікував у своєму Інстаграмі пост, у якому зробив багатообіцяючу заяву для вболівальників клубу.

"Бенфіці виповнюється 120 років. Вітаю, славна Бенфіко. Історія клубу сповнена великих перемог, історичних моментів та легенд.

Велика честь представляти цей клуб і бути частиною його історії. Разом створимо ще більшу історію", – написав Трубін.

Нещодавно Бенфіка пройшла до 1/8 фіналу Ліги Європи. У стиковому раунді плей-офф чемпіони Португалії за сумою двох матчів здолали французьку Тулузу.

Це вже третій раз, коли Трубін досягає 1/8 фіналу Ліги Європи. У 2021 році він вилетів з Шахтарем на цій стадії, зазнавши поразки від Роми, а у 2023-му – від Феєнорда.