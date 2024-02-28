Сегодня, 28 февраля, португальская Бенфика празднует 120 лет со дня основания клуба. Такое событие не стало заурядным для украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина.

Читайте также "Борьба продолжается": Трубин принял участие в митинге в поддержку Украины в Лиссабоне

Трубин поздравил Бенфику со 120-летием

22-летний Трубин опубликовал в своем Инстаграме пост, в котором сделал многообещающее заявление для болельщиков клуба.

"Бенфике исполняется 120 лет. Поздравляю, славная Бенфико. История клуба полна великих побед, исторических моментов и легенд.

Большая честь представлять этот клуб и быть частью его истории. Вместе создадим еще большую историю", – написал Трубин.

Важно. Недавно Бенфика прошла в 1/8 финала Лиги Европы. В стыковом раунде плей-офф чемпионы Португалии по сумме двух матчей одолели французскую Тулузу.

Это уже третий раз, когда Трубин достигает 1/8 финала Лиги Европы. В 2021 году он вылетел с Шахтером на этой стадии, потерпев поражение от Ромы, а в 2023-м – от Фейеноорда.