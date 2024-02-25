Участь у мітингу в Лісабоні взяв український голкіпер, який виступає за Бенфіку, Анатолій Трубін. Він поділився своїми світлинами з заходу, а також додав зворушливий підпис.

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Трубін виступив на мітингу у Лісабоні

Анатолій зазначив, що "боротьба триває", він наголосив, що війна розпочалася не 2 роки тому, а триває ще з 2014 року.

Український народ століттями продовжує відстоювати власну незалежність. Сьогодні відвідав захід на підтримку України в Лісабоні. Такі зустрічі працюють, це голос українців у світі. Важливо говорити про необхідність підтримки. Поки триває війна, світ має знати та чути про нас,

– зауважив гравець.

Він подякував захисникам, які боронять нашу державу, а також людям та країнам, що допомагають Україні та українцям.

Футболіст нагадав про рідне місто

Під час свого виступу Анатолій згадав про рідне місто Донецьк. Він наголосив, що дізнався про війну ще у 2014 році, бувши дитиною.

Футболіст розповів, що мріє повернутися у своє рідне місто над яким майорітиме синьо-жовтий стяг.

Бенфіка пройшла до 1/8 фіналу Ліги Європи. У стиковому раунді плей-офф чемпіони Португалії за сумою двох матчів здолали французьку Тулузу.

Це вже третій раз, коли Трубін досягає 1/8 фіналу Ліги Європи. У 2021 році він вилетів з Шахтарем на цій стадії, зазнавши поразки від Роми, а у 2023-му – від Феєнорда.

Матч-відповідь з Тулузою став 32-м для Трубіна у складі Бенфіки в усіх турнірах. Удванадцяте український воротар зберіг ворота недоторканими і перервав серію з чотирьох матчів з пропущеними голами.