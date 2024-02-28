Сьогодні, 28 лютого, португальська Бенфіка святкує 120 років із дня заснування клубу. Така подія не стала пересічною для українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна.
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Трубін привітав Бенфіку зі 120-річчям
22-річний Трубін опублікував у своєму Інстаграмі пост, у якому зробив багатообіцяючу заяву для вболівальників клубу.
"Бенфіці виповнюється 120 років. Вітаю, славна Бенфіко. Історія клубу сповнена великих перемог, історичних моментів та легенд.
Велика честь представляти цей клуб і бути частиною його історії. Разом створимо ще більшу історію", – написав Трубін.
Це вже третій раз, коли Трубін досягає 1/8 фіналу Ліги Європи. У 2021 році він вилетів з Шахтарем на цій стадії, зазнавши поразки від Роми, а у 2023-му – від Феєнорда.