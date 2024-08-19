Утім, цей результат був затьмарений травмами декількох гравців, серед яких був і Анатолій Трубін. Пресслужба Бенфіки повідомила, що в українського голкіпера діагностовано розтягнення зв'язок лівого гомілкостопного суглоба.

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Оптимістичний прогноз

Відомий спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував пошкодження 23-річного воротаря. Він дав свій прогноз щодо відновлення уродженця Донецька та розповів, чи зможе Анатолій взяти участь у найближчих поєдинках збірної України.

"Традиційно, розрив звʼязок і "повний букет" у гомілкостопі викидує гравця приблизно на 4-5 тижнів. У цьому випадку в Анатолія діагностовано всього лиш розтягнення. Плюс – він зміг дограти матч на тлі дискомфорту.

Можна прогнозувати, що кіперу дадуть тиждень, щоб відновитися і він потенційно може пропустити наступний матч Бенфіки. Але до першого матчу збірної трохи менше, ніж три тижні, тож Анатолій мав би бути повністю готовим до матчів під керівництвом Реброва. Часто, взагалі, розтягненню не надається достатньо уваги і гравці продовжують тренуватися і грати, застосовуючи жорстке тейпування суглобу", – сказав Бабелюк.

До слова. Матч проти Каса Піа став ювілейним для Анатолія Трубіна за Бенфіку. Він провів у складі "орлів" уже 50 поєдинків, в яких пропустив 49 голів і 18 разів відіграв "на нуль".

Нагадаємо, що збірна України проведе два найближчі матчі вже 7 та 10 вересня у новому розіграші Ліги націй. Суперниками "синьо-жовтих" буде Албанія та Чехія відповідно.