Впрочем, этот результат был омрачен травмами нескольких игроков, среди которых был и Анатолий Трубин. Пресс-служба Бенфики сообщила, что в украинского голкипера диагностировано растяжение связок левого голеностопного сустава.

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Оптимистичный прогноз

Известный спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал повреждение 23-летнего вратаря. Он дал свой прогноз по восстановлению уроженца Донецка и рассказал, сможет ли Анатолий принять участие в ближайших поединках сборной Украины.

"Традиционно, разрыв связок и "полный букет" в голеностопе выбрасывает игрока примерно на 4-5 недель. В этом случае в Анатолия диагностировано всего лишь растяжение. Плюс – он смог доиграть матч на фоне дискомфорта.

Можно прогнозировать, что киперу дадут неделю, чтобы восстановиться и он потенциально может пропустить следующий матч Бенфики. Но до первого матча сборной чуть меньше, чем три недели, поэтому Анатолий должен был бы быть полностью готовым к матчам под руководством Реброва. Часто, вообще, растяжению не предоставляется достаточно внимания и игроки продолжают тренироваться и играть, применяя жесткое тейпирование сустава", – сказал Бабелюк.

К слову. Матч против Каса Пиа стал юбилейным для Анатолия Трубина за Бенфику. Он провел в составе "орлов" уже 50 поединков, в которых пропустил 49 голов и 18 раз отыграл "на ноль".

Напомним, что сборная Украины проведет два ближайших матча уже 7 и 10 сентября в новом розыгрыше Лиги наций. Соперниками "сине-желтых" будет Албания и Чехия соответственно.