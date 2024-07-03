Футбольний клуб Бенфіка зі столиці Португалії розпочав підготовку до сезону. В списку гравців, які вирушили на збір немає Анатолія Трубіна. Йому дали декілька днів відпочинку після невдалого для збірної України Євро-2024.

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Трансфер Трубіна в Бенфіку

Згодом, після Михайла Мудрика Шахтар покинув голкіпер Анатолій Трубін. Контракт українця з лісабонським клубом розрахований до 2028 року. Сума трансферу українського футболіста не зазначають, але до цього ЗМІ повідомляли, що "орли" заплатили за голкіпера 10 мільйонів євро. Також Шахтар може отримати 40% від суми продажу Анатолія у наступний клуб.

Раніше до Трубіна також проявляли інтерес європейські гранди, один з них міланський Інтер. Зазначається, що "гірники" відмовили італійському клубу, хоча "неррадзурі" пропонували 12 мільйонів євро.

До слова. На Євро-2024 Анатолій Трубін змінив у воротах збірної України Андрія Луніна та провів 2 останніх матчі національної команди на цьому турнірі.

Трубін і Бенфіка: сезон 2023-2024