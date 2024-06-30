Перед початком важливого турніру тренерський штаб олімпійської збірної України на чолі з Русланом Ротанем зіткнувся з несподіваною проблемою. Деякі футбольні клуби не горять бажання відпускати своїх гравців на Олімпіаду-2024

Читайте також Довбик відзначився досягненням на Євро-2024: що підкорилося нападнику збірної України

Трубін не допоможе команді Ротаня

УАФ отримала повторний лист від португальської Бенфіки, у якому зазначено про відмову відпустити Анатолія Трубіна на Олімпіаду.

Лісабонський клуб вже відпустив одного свого голкіпера на турнір. Мова йде про гравця збірної Японії Лео Кокубо. Якщо Бенфіка відпустить Трубіна, то в команді залишаться лише резервіст Самуель Соареш та Андре Гомеш. Такий варіант не сильно підходить лісабонцям.

Відзначимо. Олімпійська збірна України може ще підсилитись Русланом Нещеретом, однак Динамо ще не ухвалило рішення щодо дозволу на поїздку на турнір.

Нагадаємо, що нещодавно Шахтар відпустив кількох своїх гравців на Олімпійські ігри.