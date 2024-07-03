Футбольный клуб Бенфика из столицы Португалии начал подготовку к сезону. В списке игроков, которые отправились на сбор нет Анатолия Трубина. Ему дали несколько дней отдыха после неудачного для сборной Украины Евро-2024.

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Трансфер Трубина в Бенфику

Впоследствии, после Михаила Мудрика Шахтер покинул голкипер Анатолий Трубин. Контракт украинца с лиссабонским клубом рассчитан до 2028 года. Сумма трансфера украинского футболиста не указывают, но до этого СМИ сообщали, что "орлы" заплатили за голкипера 10 миллионов евро. Также Шахтер может получить 40% от суммы продажи Анатолия в следующий клуб.

Ранее к Трубину также проявляли интерес европейские гранды, один из них миланский Интер. Отмечается, что "горняки" отказали итальянскому клубу, хотя "неррадзури" предлагали 12 миллионов евро.

К слову. На Евро-2024 Анатолий Трубин сменил в воротах сборной Украины Андрея Лунина и провел 2 последних матча национальной команды на этом турнире.

Трубин и Бенфика: сезон 2023-2024