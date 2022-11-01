У середу, 2 листопада, у Варшаві визначиться володар другої путівки до плей-оф Ліги чемпіонів у групі F. Результат поєдинку між Шахтарем та Лейпцигом багато в чому буде залежати від гри голкіпера "помаранчево-чорних" Анатолія Трубіна.

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Напередодні матчу Трубін поділився своїми враженнями про суперника. На думку 21-річного футболіста, немає потреби порівнювати Лейпциг на початку турніру і нинішній. Це абсолютно різні команди за рівнем гри.

Це вже минуле, з того часу багато води витекло. Зараз у них новий головний тренер і вони показують дуже впевнену гру. Викладатимемося по максимуму, щоб здобути перемогу. Ліга Європи це добре, але кожен із нас хоче грати в Лізі чемпіонів, адже це найкращий турнір,

– сказав Трубін.

Нагадаємо, в першому турі розіграшу Ліги чемпіонів Шахтар розтрощив Лейпциг на його полі з рахунком 4:1. Відразу після цього поєдинку керівництво німецького клуба звільнило Домініко Тедеско та призначило нового головного тренера – Марко Розе. Під його керівництвом команда у ЛЧ здобула три перемоги: над Селтіком (2:0; 3:1) та Реалом (3:2). Лише одного разу "червоні бики" поступилися команді Анчелотті з рахунком 0:2.

Важливо! Матч 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться 2 листопада у Варшаві на стадіоні "Війська Польського". Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:45 за київським часом.