В среду, 2 ноября, в Варшаве определится обладатель второй путевки в плей-офф Лиги чемпионов в группе F. Результат поединка между Шахтером и Лейпцигом во многом будет зависеть от игры голкипера "оранжево-черных" Анатолия Трубина.

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В преддверии матча Трубин поделился своими впечатлениями о сопернике. По мнению 21-летнего футболиста, нет необходимости сравнивать Лейпциг в начале турнира и нынешний. Это совершенно разные команды по уровню игры.

Это уже прошлое, с тех пор немало воды утекло. Сейчас у них новый главный тренер и они показывают очень уверенную игру. Будем выкладываться по максимуму, чтобы одержать победу. Ведь Лига Европы это хорошо, но каждый из нас хочет играть в Лиге чемпионов, ведь это лучший турнир,

– сказал Трубин.

Напомним, в первом туре розыгрыша Лиги чемпионов Шахтер разгромил Лейпциг на его поле со счетом 4:1. Сразу после этого поединка руководство немецкого клуба уволило Доминико Тедеско и назначило нового главного тренера – Марко Розе. Под его руководством команда в ЛЧ одержала три победы: над Селтиком (2:0; 3:1) и Реалом (3:2). Лишь однажды "красные быки" уступили команде Анчелотти со счетом 0:2.

Важно! Матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов состоится 2 ноября в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:45 по киевскому времени.