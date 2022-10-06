Голкіпер Шахтаря Трубін зробив найбільшу кількість сейвів у Лізі чемпіонів після 3 турів

У середу, 5 жовтня, Реал приймав вдома донецький Шахтар. У напруженій боротьбі господарі все ж таки вирвали перемогу.

Під час зустрічі з Реалом, голкіпер "гірників" Анатолій Трубін добряче попрацював. Українець вийшов у лідери в рейтингу воротарів, які здійснили найбільшу кількість сейвів за 3 тури у Ліги чемпіонів.

До речі Шахтар мінімально поступився Реалу у матчі Ліги чемпіонів

Трубін серед лідерів

Після зіграних матчів в активі 21-річного українця вже 19 сейвів, що дозволяє йому бути беззаперечним лідером списку.

11 разів йому далося врятувати команду у матчі з мадридцями, 7 сейвів він виконав у зустрічі з Селтіком (1:1), 1 – у грі з Лейпцигом (4:1).

До трійки найкращих за числом сейвів також увійшли голкіпер Аякса Ремко Пасвеєр (16) та воротар Рейнджерс Аллан Макгрегор (15).

Підсумки матчу

Нагадаємо, що Шахтар мінімально поступився Реалу – 2:1. Єдиний гол серед "гірників" забив Олександр Зубков.

Головний тренер донецької команди Ігор Йовічевіч прокоментував гру свої підопічних. Він задоволений віддачею команди та наголосив, що країні не соромно за такий результат.

Однак півзахисник Реала Тоні Кроос не надто задоволений грою "вершкових". Він вважає, що рахунок у матчі з Шахтарем мав би бути значно більшим.