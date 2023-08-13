Гравець збірної України Анатолій Трубін перебрався у Європі в це трансферне вікно. Воротар перейшов з Шахтаря до Бенфіки за 10 мільйонів євро.

До теми Анатолій Трубін офіційно став гравцем Бенфіки

Анатолій провів перше тренування у лісабонському клубі та поділився фотографіями на своїй сторінці в інстаграм. Під постом залишив свій допис його експартнер по Шахтарю Михайло Мудрик.

Крилатим ґрунту не треба,

– процитував гравець Челсі вірш Ліни Костенко.









Трубін на першому тренуванні у Бенфіці / instagram.com/anatoliytrubin81

Анатолій Трубін відповів йому продовження твору "Крила" від українскої поетеси. "Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля", – написав новоспечений кіпер Бенфіки.

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Нагадаємо, що 22-річний воротар підписав із португальцями контракт до 2028 року. Правда, спочатку українець навряд чи буде основним, адже Бенфіка вже давно довіряє Одіссеасу Влаходімосу.

Трубіна довго сватали до Інтера, однак "неррадзурі" не задовольнили вимоги Шахтаря. Минулого сезону Анатолій провів 38 матчів за донеччан, з яких 14 – насухо. Разом із "гірниками" футболіст став чемпіоном УПЛ.