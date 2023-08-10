Анатолій Трубін офіційно став гравцем португальської Бенфіки. Донецький колектив отримав за свого вихованця значно менше, аніж планував.
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Щасливий фінал
Проблема із вибором клубу, де український голкіпер продовжить свою кар'єру, все ж вирішилась. Тогорічній чвертьфіналіст Ліги чемпіонів Бенфіка виявився найбільш підготовленим та налаштованим до переговорів із донецьким Шахтарем щодо Трубіна. Португальський гранд заплатив вибагливим "гірникам" 10 мільйонів євро плюс ще 1 мільйон бонусами за перспективного голкіпера.
Окрім того, в контракті прописано і клаусула – суму, за яку Бенфіка готова продати Трубіна – 100 мільйонів євро
Варто відзначити, що український голкіпер підписав угоду з Бенфікою аж на 5 сезонів, тобто до 2028-го року. До того ж Трубін стане основним конкурентом грецького воротаря Одессеаса Влаходімоса, який є невід'ємною частиною основного складу "орлів".
Анатолій Трубін / twitter.com/slbenfica
Варто відзначити, що Анатолій Трубін провів за Шахтар 94 матчів, в яких пропустив 94 голи, проте 39 поєдинків відстояв "сухо". До того ж голкіпер з "гірниками" тричі ставав чемпіоном України, а також вигравав Кубок та Суперкубок країни.
Бенфіка минулого сезону
- "Орли" стали чемпіонами Португалії, набравши 87 очок випередивши Порту на 2 бали. Таким чином, лісабонський колектив виборов 38 трофей тамтешньої першості. Також "золото" подарувало команді пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.
- У Кубку Португалії Бенфіка поступилась на стадії чвертьфіналу Бразі (1:1) у серії пенальті.
- Ба більше, "орли" минулого сезону продемонстрували чудовий результат у Лізі чемпіонів, дійшовши до 1/4 фіналу. Там Бенфіка виявилась слабшою за майбутнього фіналіста ЛЧ та конкурента за Трубіна міланський Інтер (5:3 за сумою двох матчів). Перед тим в 1/8 лісабонці здолали бельгійський Брюгге (7:1 за сумою двох матчів), а також взяли перше місце у квартеті, яких формували разом із ПСЖ, Ювентусом та Маккабі Хайфа.