Игрок сборной Украины Анатолий Трубин перебрался в Европе в это трансферное окно. Вратарь перешел из Шахтера в Бенфику за 10 миллионов евро.

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Анатолий провел первую тренировку в лиссабонском клубе и поделился фотографиями на своей странице в инстаграммах. Под постом оставил свое сообщение его экспортер по Шахтеру Михаил Мудрик.

Крилатим ґрунту не треба,

– процитировал игрок Челси стихотворение Лины Костенко.









Трубин на первой тренировке в Бенфике / instagram.com/anatoliytrubin81

Анатолий Трубин ответил ему продолжение произведения "Крила" от украинской поэтессы. "Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля"– написал новоиспеченный кипер Бенфики.

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Напомним, что 22-летний вратарь подписал с португальцами контракт до 2028 года. Правда, сначала украинец вряд ли будет основным, ведь Бенфика уже давно доверяет Одиссеасу Влаходимосу.

Трубина долго сватали в Интер, однако "неррадзуре" не удовлетворили требования Шахтера. В прошлом сезоне Анатолий провел 38 матчей за дончан, из которых 14 – насухо. Вместе с "горняками" футболист стал чемпионом УПЛ.