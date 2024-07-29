Зустріч хоча й мала товариський статус, але команди в ній розіграли трофей. На кону стояв Кубок Еусебіу – легендарного форварда "орлів" і збірної Португалії, який був володарем Золотого м'яча-1965, пише 24 Канал.

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Перший кубок для Трубіна в Португалії

Господарі поля продемонстрували повне домінування над статусним суперником. Вони вже до 18-ї хвилини забили чотири голи, при цьому не дозволили Феєнорду протягом першого тайму завдати жодного удару в площину воріт у відповідь.

У другій половині зустрічі нідерландці вже мали перевагу та декілька разів могли відзначитися взяттям воріт Анатолія Трубіна. Проте українець був на місці, а на останніх хвилинах матчу Артур Кабрал встановив остаточний рахунок – 5:0.

Таким чином, голкіпер збірної України здобув хоч і символічний, але перший трофей у Португалії. Він провів весь матч до кінця у воротах лісабонців і здійснив 4 сейви.

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Нагадаємо, що Андрій Трубін виступає за "орлів" із серпня 2023 року. В минулій кампанії він провів 48 матчів за Бенфіку, в яких пропустив 47 голів та 17 разів відіграв на "нуль".