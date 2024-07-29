28-річний гравець Брюгге минулого сезону виступав на правах оренди за іспанську Валенсію. Він повернувся у розташування бельгійського клубу, але там на нього не розраховують.

Читайте також Несподіваний хід: Довбик зробив вибір на користь іншого неочікуваного клубу

Угода може бути підписана вже 29 липня

Після вдалого на індивідуальному рівні Євро-2024 форвард мав декілька пропозицій щодо продовження кар'єри в Англії, Франції, Італії та Туреччині. Останніми днями несподівано з'явився новий претендент, який дуже швидко зміг досягнути угоди з гравцем і клубом.

Йдеться про грецький Олімпіакос. Ввечері 28 липня цю інформацію повідомив відомий інсайдер Саша Тавольєрі.

За його даними, Яремчук підпише контракт із чинним переможцем Ліги конференцій на 4 роки. Олімпіакос заплатить Брюгге 3,5 мільйона євро, а також будуть передбачені бонуси.

Зранку ж 29 липня нападник вже був помічений у Греції в аеропорту. Він має пройти медогляд, після чого очікується офіційне оголошення про трансфер.

Яремчук прибув у Грецію: дивіться відео

Довідка. Олімпіакос, окрім титулу Ліги конференцій, в сезоні-2023/2024 став бронзовим призером чемпіонату Греції. В нинішній кампанії команда з Пірею виступатиме в Лізі Європи.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Роман Яремчук провів 29 матчів за Валенсію, в яких відзначився 4 забитими голами. Його чинний контракт із Брюгге розрахований до 30 червня 2026 року.