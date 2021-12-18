Труа вкаже "на вихід" скандальному легіонеру Динамо: нападник знову порушує дисципліну

Не встиг Жерсон Родрігес перейти в оренду у Труа, як вже французи хочуть вказати "на двері" футболісту. Легіонер близький до повернення у Динамо.

Лише Луческу знайшов підхід до Родрігеса

Орендований у Динамо Жерсон Родрігес вже протягом п'яти поєдинків не потрапляє у заявку на матчі Труа. У клубі незадоволені дисципліною та ставленням до роботи легіонера з Люксембургу.

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У Труа вирішили покарати нападника, забравши у нього ігрову практику. Французи готові достроково повернути форварда у Динамо. Хоча орендна угода з обов'язковим правом викупу гравця розрахована до кінця цього сезону (30 червня 2022 року).

Це вже далеко не перший клуб, який обурений скандальною поведінкою Родрігеса. Лише Мірчі Луческу вдалось знайти потрібні слова, щоб достукатись до Жерсона. Під керівництвом румунського спеціаліста у Динамо гра люксембуржця стала зовсім іншою.

Труа після 18 турів йде поблизу зони вильоту – 17 місце серед 20 клубів. Відзначимо, що у Труа виступає українець Микола Кухаревич. Але французи віддали ексгравця Руху в оренду у бельгійський Левен.