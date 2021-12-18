Только Луческу нашел подход к Родригесу

Арендованный у Динамо Жерсон Родригес уже в течение пяти поединков не попадает в заявку на матчи Труа. В клубе недовольны дисциплиной и отношением к работе легионера из Люксембурга.

Читайте также Звезду ПСЖ Икарди и его жену обвиняют в отмывании денег и коррупции

В Труа решили наказать нападающего, забрав у него игровую практику. Французы готовы досрочно вернуть форварда в Динамо. Хотя арендное соглашение с обязательным правом выкупа игрока рассчитано до конца этого сезона (30 июня 2022 года).

Это уже далеко не первый клуб, который возмущен скандальным поведением Родригеса. Только Мирче Луческу удалось найти нужные слова, чтобы достучаться до Жерсона. Под руководством румынского специалиста в Динамо игра люксембуржца стала совсем другой.

Труа после 18 туров идет вблизи зоны вылета – 17 место среди 20 клубов. Отметим, что в Труа выступает украинец Николай Кухаревич. Но французы отдали экс-игрока Руха в аренду в бельгийский Левен.