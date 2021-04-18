Троє українських боксерів яскраво нокаутували суперників у Німеччині

Відразу три перемоги везуть в Україну наші боксери з Німеччини. Андрій Веліковський, Олександр Захожий та Карен Чухаджян відправили своїх суперників у нокаути.

Феєричний виступ боксерів у Німеччині

У суботу, 17 квітня, в Німеччині український супертяж Олександр Захожий (15-0, 11 КО) провів бій проти земляка Сергія Вервейка, який зараз виступає за Польщу.

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Українець вже у першому раунді нокаутував Вервейка та завоював пояс WBC Francophone. Для Олександра цей титул став першим у професійній кар'єрі.

Олександр Захожий – Сергій Вервейк відеоогляд бою

Переможний старт для українців на німецькій землі продовжив Карен Чухаджян, який у напівсередній вазі завдав поразки французу Янніку Дехезі. Українець у 7 раунді дотиснув суперника.

24-річний Чухаджян здобув другу звитягу поспіль у 2021 році. У лютому він переміг у Москві росіянина Олексія Євченка.

Третю перемогу для України здобув Андрій Веліковський, який у середній вазі зустрівся на ринзі проти Анатолія Хунаняна з Чехії. Українець домінував протягом 5 раундів та змусив суперника відмовитись від продовження бою. До слова, у 4 раунді чех побував у нокдауні.