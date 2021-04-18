Феерическое выступление боксеров в Германии

В субботу, 17 апреля, в Германии украинский супертяжеловес Александр Захожий (15-0, 11 КО) провел бой против земляка Сергея Вервейко, который сейчас выступает за Польшу.

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Украинец уже в первом раунде нокаутировал Вервейко и завоевал пояс WBC Francophone. Для Александра этот титул стал первым в профессиональной карьере.

Александр Захожий – Сергей Вервейко видеообзор боя

Победный старт для украинца на немецкой земле продолжил Карен Чухаджян, который в полусреднем весе нанес поражение французу Яннику Дехезе. Украинец в 7 раунде дожал соперника.

24-летний Чухаджян одержал вторую победу подряд в 2021 году. В феврале он победил в Москве россиянина Алексея Евченко.

Третью победу для Украины получил Андрей Великовский, который в среднем весе встретился на ринге против Анатолия Хунаняна из Чехии. Украинец доминировал на протяжении 5 раундов и заставил соперника отказаться от продолжения боя. К слову, в 4 раунде чех побывал в нокдауне.