Третя ракетка України підтримає Шахтар у Лізі чемпіонів: "гірники" зробили подарунок тенісистці
Джерело:інстаграм Шахтаря
У середу, 2 листопада, Шахтар зіграє в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига. Це буде останній шанс "гірників", щоб здобути путівку у плей-офф ЛЧ.
У ключовому поєдинку донецький клуб не залишиться без підтримки. На стадіон у Варшаві прийде чимала група українських уболівальників, серед яких буде третя ракетка України Даяна Ястремська.
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Зіркова підтримка у Варшаві
Напередодні матчу тенісистка зустрілась із директором із футболу у Шахтарі Даріо Срною. Із рук легенди донецького клубу Даяна отримала футболку "гірників" прямо на футбольному полі.
Ястремська спеціально заради матчу українського гранда приїхала у столицю Польщі.
Шахтар подарував Ястремській клубну футболку / Фото "гірників"
Донецький клуб проведе матч проти Лейпцига 2 листопада о 19:45 (за київським часом). Підопічним Ігоря Йовічевіча потрібно лише перемагати, щоб пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів, адже плей-офф Ліги Європи "гірники" вже собі гарантували.
Між Шахтарем та німецьким суперником розрив у 3 бали на користь Лейпцига. А це якраз звитяга у майбутньому очному протистоянні.
Ястремська має проблеми зі здоров'ям
- Нагадаємо, що Ястремська наразі перебуває поза кортом. Нещодавно у Даяни різко погіршилось здоров'я, що привело тенісистку до лікарняної палати. У нирці Ястремської знайшли камінь. Через нього українська тенісистка відчувала різкий біль.
- Наразі у третьої ракетки України триває відновлення.
- Через проблеми зі здоров'ям Ястремська пропустить матчі збірної України проти Японії на Кубку Біллі Джин Кінг.