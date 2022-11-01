Третя ракетка України підтримає Шахтар у Лізі чемпіонів: "гірники" зробили подарунок тенісистці

У середу, 2 листопада, Шахтар зіграє в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів проти РБ Лейпцига. Це буде останній шанс "гірників", щоб здобути путівку у плей-офф ЛЧ.

У ключовому поєдинку донецький клуб не залишиться без підтримки. На стадіон у Варшаві прийде чимала група українських уболівальників, серед яких буде третя ракетка України Даяна Ястремська.

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Зіркова підтримка у Варшаві

Напередодні матчу тенісистка зустрілась із директором із футболу у Шахтарі Даріо Срною. Із рук легенди донецького клубу Даяна отримала футболку "гірників" прямо на футбольному полі.

Ястремська спеціально заради матчу українського гранда приїхала у столицю Польщі.



Шахтар подарував Ястремській клубну футболку / Фото "гірників"

Донецький клуб проведе матч проти Лейпцига 2 листопада о 19:45 (за київським часом). Підопічним Ігоря Йовічевіча потрібно лише перемагати, щоб пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів, адже плей-офф Ліги Європи "гірники" вже собі гарантували.

Між Шахтарем та німецьким суперником розрив у 3 бали на користь Лейпцига. А це якраз звитяга у майбутньому очному протистоянні.

Ястремська має проблеми зі здоров'ям