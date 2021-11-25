Чи поїде Беленюк на третє Олімпіаду: титулований борець заінтригував своїх фанатів

Тріумфатор Ігор у Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк опублікував інтригуючий пост, у якому зробив опитування щодо свого повернення у великий спорт.

Жан Беленюк їхав на Олімпіаду в Токіо з метою завоювати золоту медаль ігор. Він став єдиним українським спортсменом, який зміг посісти перше місце.

Отакої Борець-депутат Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпіади-2020

"Бог любить трійцю? Чи вистачить і дві? Чекаю на вашу відповідь у коментарях", – підписав фото з двома олімпійськими медалями борець.

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