Чи поїде Беленюк на третє Олімпіаду: титулований борець заінтригував своїх фанатів
25 листопада 2021 , 20:18Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Жана Беленюка
Тріумфатор Ігор у Токіо-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк опублікував інтригуючий пост, у якому зробив опитування щодо свого повернення у великий спорт.
Жан Беленюк їхав на Олімпіаду в Токіо з метою завоювати золоту медаль ігор. Він став єдиним українським спортсменом, який зміг посісти перше місце.
Отакої Борець-депутат Беленюк вирішив продати золоту медаль Олімпіади-2020
"Бог любить трійцю? Чи вистачить і дві? Чекаю на вашу відповідь у коментарях", – підписав фото з двома олімпійськими медалями борець.
Останні новини про Беленюка
- Спортсмен приніс Україні єдине "золото" на Олімпіаді-2020 у Токіо.
- Після перемоги він станцював гопак на арені. Наприкінці танцю навіть тричі пригнув у шпагаті.
- Олімпійський медаліст наразі не планує покидати спорт, але хоче зосередитись на політиці.
- Нещодавно на Беленюка напали у Києві. Молодики-расисти намагались спровокувати з ним бійку. Але спортсмен заявив, що ніхто не змусить його поїхати з України.