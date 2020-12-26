Гра лівого захисника Олександра Зінченка повністю влаштовує тренерський штаб МанСіті на чолі з Хосепом Гвардіолою. Українець залишиться у клубі, щоб допомогти партнерам по команді виконати поставлені цілі.

Головний наставник "містян" Хосеп Гвардіола не раз заявляв, що задоволений тим обсягом роботи, який виконує Олександр Зінченко у МанСіті. Хоча довіра іспанського фахівця дуже часто залишається лише на словах. У цьому сезоні гравець збірної України виходив на поле лише у 6 поєдинках. Як повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн, клуб з Манчестера не хоче розлучатись з українцем.

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МанСіті розраховує на Зінченка

Зінченко не входить у шорт-лист футболістів, які покинуть команду найближчим часом. Гвардіола розраховує на допомогу зі сторони українського лівого захисника.

Щедра пропозиція – єдиний варіант, коли 24-річний футболіст покине розташування "містян". Раніше повідомлялось, що Олександром серйозно зацікавився середняк АПЛ Вулверхемптон. Влітку клуб вже намагався придбати Зінченка, але переговори не дійшли до кінця. Також інтерес до гравця проявляли Ювентус та Наполі.

Чинний контракт лівого захисника розрахований до літа 2024-го року. Наступний матч МанСіті проведе вже у суботу, 26 грудня, проти Ньюкасла. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00. Перед матчем у команди Гвардіоли виникли проблеми. У Жезуса та Уокера виявили позитивні тести на коронавірус. Наразі невідомо, скільки часу не зможуть допомогти клубу футболісти.