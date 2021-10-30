Третій пішов: російського призера чемпіонату світу спіймали на вживанні допінгу

Міжнародна спілка триатлону (World Triathlon) наклала на російського спортсмена Олександра Брюханкова трирічну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил. Він став третім за місяць російським триатлоністом, спійманим на допінгу.

Допінг-проба, взята у Брюханкова під час змагального контролю на чемпіонаті Європи в Кітцбюелі (Австрія) 19 червня, дала позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (ЕПО).

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Відзначається, що спортсмен має право зробити запит на перегляд проби "Б" і оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Що відомо про Брюханкова

34-річний Брюханков – п'ятиразовий переможець чемпіонату Росії, призер чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу у команді, Світових серій, Кубків світу, учасник трьох Олімпіад.

Усі результати, зароблені спортсменом з 19 червня, анульовані, зокрема бронзова медаль, завойована на чемпіонаті Росії.