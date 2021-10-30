Третій пішов: російського призера чемпіонату світу спіймали на вживанні допінгу
30 жовтня 2021 , 13:04Читать новость на русском
Джерело:World Triathlon
Міжнародна спілка триатлону (World Triathlon) наклала на російського спортсмена Олександра Брюханкова трирічну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил. Він став третім за місяць російським триатлоністом, спійманим на допінгу.
Допінг-проба, взята у Брюханкова під час змагального контролю на чемпіонаті Європи в Кітцбюелі (Австрія) 19 червня, дала позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (ЕПО).
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Відзначається, що спортсмен має право зробити запит на перегляд проби "Б" і оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS).У середині серпня World Triathlon повідомив, що росіянин Ігор Полянський склав позитивний тест на допінг. Зазначалося, що у допінг-пробі спортсмена виявили також рекомбінантний еритропоетин. А наприкінці серпня було усунуто Володимира Турбаєвського.
Що відомо про Брюханкова
- 34-річний Брюханков – п'ятиразовий переможець чемпіонату Росії, призер чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу у команді, Світових серій, Кубків світу, учасник трьох Олімпіад.
- Усі результати, зароблені спортсменом з 19 червня, анульовані, зокрема бронзова медаль, завойована на чемпіонаті Росії.