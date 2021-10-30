Допінг-проба, взята у Брюханкова під час змагального контролю на чемпіонаті Європи в Кітцбюелі (Австрія) 19 червня, дала позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (ЕПО).

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Відзначається, що спортсмен має право зробити запит на перегляд проби "Б" і оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

У середині серпня World Triathlon повідомив, що росіянин Ігор Полянський склав позитивний тест на допінг. Зазначалося, що у допінг-пробі спортсмена виявили також рекомбінантний еритропоетин. А наприкінці серпня було усунуто Володимира Турбаєвського.

Що відомо про Брюханкова