Перший допінг Росії на Олімпіаді

За відомостями World Triathlon, Полянський здав пробу 21 липня 2021 під час позазмагального контролю, перебуваючи на передолімпійському зборі у Владивостоці.

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Інформація надійшла в Міжнародний Союз 5 серпня із лабораторії, акредитованої WADA. Поки справа в стадії розгляду, World Triathlon утримається від коментарів.

Полянський може оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді (CAS) і запросити розтин проби Б.

На Олімпіаді-2020 на Токіо Ігор Полянський зайняв 43 місце в особистому виді, програвши більше 7 хвилин чемпіону (26 липня). Також збірна Росії з Полянським в складі зайняла 14 місце в змішаній естафеті (31 липня).