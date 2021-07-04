На межі фантастики

За словами захисника української збірної, Англія – одна із найсильніших суперників на чемпіонаті Європи. Хоча слабких та прохідних команд на такому турнірі немає.

Цікаво дізнатись Чому Маліновський не потрапив до заяви на гру Україна – Англія: відповідь Шевченка

Віталій Миколенко заявив, що не хоче робити розбір гри України на Євро-2020 по гарячих слідах. Його обов'язок виходити на футбольне поле та виконувати тренерську установку та готуватись до наступних поєдинків. Футболіст Динамо хотів би краще виступити та показати себе на цьому турнірі.

Зверніть увагу! За даними статистичного порталу InStat Миколенко став найкращим гравцем матчу у складі збірної України. Його гру оцінили у 328 балів. У топ-3 увійшли Олександра Зінченко (293 очки) та Микола Шапаренко (290 пунктів).

Динамівець зізнався, що після другого голу стало дуже складно грати проти англійців. Це результативний удар команди Гарета Саутгейта добив "синьо-жовтих".

Два голи у другому таймі з Англією? Завжди складно відіграватися після рахунку 0:2, коли пропускаєш швидкі м'ячі. Граючи проти такого суперника, навіть один гол складно відігравати, а два - на межі фантастики. Тому третій м'яч нас добив,

– сказав захисник України.

Нагадаємо, що чвертьфінальне протистояння завершилось розгромною перемогою Англії (0:4). Дубль у матчі оформив нападник Тоттенхема Кейн, ще по одному голу в активі Макгвайра та Хендерсона.

Наступним суперником англійців стане непоступлива Данія, яка в 1/4 фіналу Євро-2020 вигризла перемогу (1:2) у Чехії на чолі з Патріком Шиком, який забив єдиний гол команди у тій грі. Матч відбудеться 7 липня.