На грани фантастики

По словам защитника украинской сборной, Англия – однин из самых сильных соперников на чемпионате Европы. Хотя слабых и проходных команд на таком турнире нет.

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Виталий Миколенко заявил, что не хочет делать разбор игры Украины на Евро-2020 по горячим следам. Его обязанность выходить на футбольное поле и выполнять тренерскую установку и готовиться к следующим поединкам. Футболист Динамо хотел бы лучше выступить и показать себя на этом турнире.

Обратите внимание! По данным статистического портала InStat Миколенко стал лучшим игроком матча в составе сборной Украины. Его игру оценили в 328 баллов. В топ-3 вошли Александра Зинченко (293 очка) и Николай Шапаренко (290 пунктов).

Динамовец признался, что после второго гола стало очень сложно играть против англичан. Этот результативный удар команды Саутгейт добил "сине-желтых".

Два гола во втором тайме с Англией? Всегда сложно отыгрываться после счета 0:2, когда пропускаешь быстрые мячи. Играя против такого соперника, даже один гол сложно играть, а два – на грани фантастики. Поэтому третий мяч нас добил,

– сказал защитник Украины.

Напомним, что четвертьфинальное противостояние завершилось разгромной победой Англии (0:4). Дубль в матче оформил нападающий Тоттенхэма Кейн, еще по одному голу в активе Макгвайра и Хендерсона.

Следующим соперником англичан станет неуступчивая Дания, которая в 1/4 финала Евро-2020 выгрызла победу (1:2) у Чехии во главе с Патриком Шиком, который забил единственный гол команды в той игре. Матч состоится 7 июля.