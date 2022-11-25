Залишив гравців Катару в ролі глядачів: третій гол Сенегалу у ворота "бордових" – відео

Сенегал без особливих проблем розібрався з господарями чемпіонату світу 2022. Фінальну крапку в матчі поставив форвард Марселя Бамба Дьєнг.

Представник африканського континенту збірна Сенегалу впевнено розібралася із Катаром у матчі другого туру ЧС-2022.

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"Леви Теранги" повністю контролювали хід поєдинку і втілили свою перевагу у забиті голи.

Автором останнього м'яча у ворота Катару став нападник французького Марселя Бамба Дьєнг.

На 84-й хвилині зустрічі Іліман Ндіає завершив прохід по правому флангу точним пасом на партнера по команді. Бамба Дьєнг, який перебував у районі одинадцятиметрової позначки, в один дотик переправив м'яч у ворота Катару.

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