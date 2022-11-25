Представник африканського континенту збірна Сенегалу впевнено розібралася із Катаром у матчі другого туру ЧС-2022.
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"Леви Теранги" повністю контролювали хід поєдинку і втілили свою перевагу у забиті голи.
Автором останнього м'яча у ворота Катару став нападник французького Марселя Бамба Дьєнг.
На 84-й хвилині зустрічі Іліман Ндіає завершив прохід по правому флангу точним пасом на партнера по команді. Бамба Дьєнг, який перебував у районі одинадцятиметрової позначки, в один дотик переправив м'яч у ворота Катару.
Дивіться всі голи матчу Катар – Сенегал
Турнірна ситуація в групі А
- Збірна Катару практично втратила шанси на вихід із групи. В останньому матчі господарі Мундіалю зустрінуться з Нідерландами.
- Сенегал здобув першу перемогу в Катарі і покращив шанси у боротьбі за вихід у 1/8 фіналу.
- Крім матчу між Катаром та Сенегалом, 25 листопада в очній зустрічі зустрінуться Еквадор та Нідерланди. Матч розпочнеться о 18:00.