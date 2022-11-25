Представитель африканского континента сборная Сенегала уверенно разобралась с Катаром в матче второго тура ЧМ-2022.

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"Львы Теранги" полностью контролировали ход поединка и воплотили свое преимущество в забитые голы.

Автором последнего мяча в ворота Катара стал нападающий французского Марселя Бамба Дьенг.

На 84-й минуте встречи Илиман Ндиайе завершил проход по правому флангу точным пасом на партнера по команде. Находившийся в районе одиннадцатиметровой отметки Бамба Дьенг в одно касание переправил мяч в ворота Катара.

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Турнирная ситуация в группе А