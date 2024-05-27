Шахтар провів тренування для людей та військових з ампутованими кінцівками: теплі фото
Джерело:сайт Шахтаря
Донецький Шахтар продовжує активно допомагати людям з ампутаціями у їх бажанні грати у футбол. "Гірники" зібрали у себе на базі кілька команд та провели тренування.
Донецький Шахтар, який став чемпіоном України 2023-2024, активно допомагає Батьківщині у війні проти Росії. Клуб займається не тільки фінансовою допомогою, а ще й активно розвиває благодійні проєкти.
До теми Приклад для інших клубів УПЛ: Шахтар створює команду для воїнів із ампутацією
Шахтар зібрав команди з ампфутболу
Так, на початку лютого цього року Шахтар оголосив про створення команди для військових з ампутованими кінцівками. Цієї суботи, 25 травня, донеччани провели важливий захід на своїй базі у Святошині.
Клуб запросив до себе українські команди з ампфутболу на спільне тренування. В гості до команди "Шахтар Сталеві" на захід завітали гравці львівської команди "Покрова АМП", а також команди від УАФ.
Такі ініціативи дуже важливі. Ми продовжуємо комплектування команди та чекаємо на нових гравців. Потрібно популяризувати ампфутбол в Україні, заохочувати більше клубів створювати команди. Сподіваємося, у майбутньому в нас буде чемпіонат. Це дуже позитивно вплине на футболістів, адже вони отримають змагальний досвід,
– заявив тренер команди "Шахтар Сталеві" Богдан Білько.
Тренування гравців з ампутаціями на базі Шахтаря:
Команд з ампфутболу має ставати більше
Крім того, серед учасників тренування були і представники збірної України для людей з ампутованими кінцівками. Вже наступного тижня наша команда вирушить до Франції для участі у чемпіонаті Європи з ампфутболу.
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Шахтар закликав українську футбольну спільноту до створення команд для людей з ампутаціями, оскільки війна в Україні триває, кількість військових та цивільних з ампутаціями зростає. Серед них є багато тих, хто ціною власного здоров’я захищає Україну та потребує підтримки.