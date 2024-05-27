Донецький Шахтар, який став чемпіоном України 2023-2024, активно допомагає Батьківщині у війні проти Росії. Клуб займається не тільки фінансовою допомогою, а ще й активно розвиває благодійні проєкти.

До теми Приклад для інших клубів УПЛ: Шахтар створює команду для воїнів із ампутацією

Шахтар зібрав команди з ампфутболу

Так, на початку лютого цього року Шахтар оголосив про створення команди для військових з ампутованими кінцівками. Цієї суботи, 25 травня, донеччани провели важливий захід на своїй базі у Святошині.

Клуб запросив до себе українські команди з ампфутболу на спільне тренування. В гості до команди "Шахтар Сталеві" на захід завітали гравці львівської команди "Покрова АМП", а також команди від УАФ.

Такі ініціативи дуже важливі. Ми продовжуємо комплектування команди та чекаємо на нових гравців. Потрібно популяризувати ампфутбол в Україні, заохочувати більше клубів створювати команди. Сподіваємося, у майбутньому в нас буде чемпіонат. Це дуже позитивно вплине на футболістів, адже вони отримають змагальний досвід,

– заявив тренер команди "Шахтар Сталеві" Богдан Білько.

Тренування гравців з ампутаціями на базі Шахтаря:

Команд з ампфутболу має ставати більше

Крім того, серед учасників тренування були і представники збірної України для людей з ампутованими кінцівками. Вже наступного тижня наша команда вирушить до Франції для участі у чемпіонаті Європи з ампфутболу.

Читайте також З болючим підтекстом: Шахтар привіз трофеї до стели у Донецькій області – емоційні фото

Шахтар закликав українську футбольну спільноту до створення команд для людей з ампутаціями, оскільки війна в Україні триває, кількість військових та цивільних з ампутаціями зростає. Серед них є багато тих, хто ціною власного здоров’я захищає Україну та потребує підтримки.