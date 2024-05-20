11 травня Шахтар мінімально переміг Динамо і достроково став переможцем УПЛ. А також у фіналі Кубка України "гірники" здолали Ворсклу і записали ще один трофей на свій рахунок.

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Здобуті трофеї на пам'ятному місці для Шахтаря

Чемпіонський кубок та Кубок України сезону-2023/2024 "гірники" привезли до стели на в'їзд у Донецьку область.

У підписі до фотографій команда процитувала вірш Володимира Сосюри "Донеччина моя!" та додали, що трофеї "вдома".

Через російську окупацію міста Донецьк Шахтар наразі грає домашні матчі на "Арені-Львів".

Трофеї Шахтаря біля стели на в'їзді в Донецьку область: фото з інстаграму клубу

Відзначимо. Шахтар здобув своє 15-те чемпіонство і 14-й Кубок України.

Останній матч у сезоні-2023/2024 "гірники" зіграють 25 травня з Поліссям у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 15:30.