Шахтар, який із 2014-го року не може грати у рідному Донецьку, продовжує активно висловлювати свою позицію у світі та всіляко допомагати українській армії. "Гірники" організовують благодійні зустрічі, підтримують військових у госпіталях, беруть на себе лікування захисників, а тепер вирішили відзначитись спортивною ініціативою.

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Важлива ініціатива "гірників"

Донецький клуб став першим в УПЛ, який оголосив про створення команди для військових, які внаслідок поранень пережили ампутацію кінцівок.

Вже найближчим часом донецький клуб проведе набір команди, яка включатиме 20 футболістів. Також розпочнеться підготовка тренерів майбутньої команди, які будуть проводити свій тренувальний процес у столиці України та у селі Щасливе, що у Київській області.

Майбутня команда Шахтаря, яка складатиметься із воїнів, братиме участь у міжнародних змаганнях.

Важливо! Отримати більше інформації щодо набору до команди Шахтаря можна за номером +380502174796.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів більше про благородну та важливу ініціативу донецького клубу.

Українські воїни, які віддали своє здоров’я, захищаючи країну від ворога, сьогодні як ніхто потребують підтримки суспільства. За різними оцінками наразі в Україні близько 50 тисяч військовослужбовців мають ампутації через поранення. Шахтар – перший клуб УПЛ, який створює команду для військових з ампутаціями. Наше завдання – створити всі умови для того, щоб ці люди могли інтегруватися та повернутися, наскільки це можливо, до активного життя. Під час організації нової команди ми спиратимемось на міжнародну практику адаптивного футболу,

– заявив Палкін.

Відзначимо, що у Львові вже створили футбольну команду військових із ампутаціями під назвою Покрова АМП. Наприкінці січня 2024-го команда стала срібним призером турніру у польському Жешуві.

Це дуже важливі ініціативи для наших хлопців, чоловіків, які навіть під час бойових дій не переставали стежити та уболівати за свої улюблені клуби. Багато із них у минулому і зараз є учасниками футбольних ультрасів.