Донецкий Шахтер, который стал чемпионом Украины 2023-2024, активно помогает Родине в войне против России. Клуб занимается не только финансовой помощью, но и активно развивает благотворительные проекты.

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Шахтер собрал команды по ампфутболу

Так, в начале февраля этого года Шахтер объявил о создании команды для военных с ампутированными конечностями. В эту субботу, 25 мая, донетчане провели важное мероприятие на своей базе в Святошине.

Клуб пригласил к себе украинские команды по ампфутболу на совместную тренировку. В гости к команде "Шахтар Сталеві" на мероприятие пришли игроки львовской команды "Покрова АМП", а также команды от УАФ.

Такие инициативы очень важны. Мы продолжаем комплектование команды и ждем новых игроков. Нужно популяризировать ампфутбол в Украине, поощрять больше клубов создавать команды. Надеемся, в будущем у нас будет чемпионат. Это очень положительно повлияет на футболистов, ведь они получат соревновательный опыт,

– заявил тренер команды "Шахтар Сталеві" Богдан Билько.

Тренировка игроков с ампутациями на базе Шахтера:

Команд по ампфутболу должно становиться больше

Кроме того, среди участников тренировки были и представители сборной Украины для людей с ампутированными конечностями. Уже на следующей неделе наша команда отправится во Францию для участия в чемпионате Европы по ампфутболу.

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Шахтер призвал украинское футбольное сообщество к созданию команд для людей с ампутациями, поскольку война в Украине продолжается, количество военных и гражданских с ампутациями растет. Среди них есть много тех, кто ценой собственного здоровья защищает Украину и нуждается в поддержке.