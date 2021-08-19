Українському тренеру, який з кулаками накинувся на рефері, загрожує довічна дискваліфікація

Після поєдинку другого попереднього раунду Кубка України між Олімпією і Вовчанськом не обійшлося без надзвичайної події.

Тренер аматорської команди з Савінців Олександр Кулик, вилучений з технічної зони на 85-й хвилині через незгоду з рішеннями арбітра, на цьому не заспокоївся і після фінального свистка вибіг на поле і кілька разів ударив рефері Ростислава Дубину.

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За наявною інформацією, Кулик і раніше дозволяв собі по-хамськи ставитися до суддів під час всеукраїнських аматорських змагань, проте до рукоприкладства справа не доходила. Агресивність Кулика могли спровокувати сумнівний пенальті у ворота Олімпії, який вирішив результат поєдинку і скасований гол у ворота Вовчанська.

Тренеру загрожує довічна дискваліфікація

Тепер в Дирекції з проведення кубкового турніру чекають рапортів від суддівського спостерігача, арбітра, після цього вся документація буде передана в КДК УАФ. Можна не сумніватися, що Олександра Кулика чекають найсуворіші санкції, аж до довічної дискваліфікації.

Повинен прокоментувати спірні моменти в матчі Олімпія – Вовчанськ і Комітет арбітрів УАФ, який вже зробив запит пояснення від суддівської бригади цього матчу.

Відео нападу на арбітра у матчі Олімпія – Вовчанськ