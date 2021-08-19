Тренер любительской команды из Савинцев Александр Кулик, удаленный из технической зоны на 85-й минуте из-за несогласия с решениями арбитра, на этом не успокоился и после финального свистка выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.

Смотрите также Скандал в Кубке Украины: тренер пытался побить судью прямо на поле – видео

По имеющейся информации, Кулик и раньше позволял себе по-хамски относиться к судьям во время всеукраинских любительских соревнований, однако до рукоприкладства дело не доходило. Агрессивность Кулика могли спровоцировать сомнительный пенальти в ворота Олимпии, который решил исход поединка и отмененный гол в ворота Волчанска.

Тренеру грозит пожизненная дисквалификация

Теперь в Дирекции по проведению кубкового турнира ждут рапортов от судейского наблюдателя, арбитра, после этого вся документация будет передана в КДК УАФ. Можно не сомневаться, что Александра Кулика ждут самые суровые санкции, вплоть до пожизненной дисквалификации.

Должен прокомментировать спорные моменты в матче Олимпия – Волчанск и Комитет арбитров УАФ, который уже сделал запрос объяснения от судейской бригады матча.

Видео нападения на арбитра в матче Олимпия – Волчанск