Поєдинок відбудеться в Більбао на стадіоні "Сан-Мамес". Стартовий свисток пролунає о 22:00.

До теми Жирона може повернутися в чемпіонську гонку: Довбику і Циганкову треба здолати важкого суперника

Цілі стають амбітнішими

Напередодні зустрічі відбулася передматчева пресконференція. Головний тренер Жирони Мічел поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку та озвучив задачі, які ставить перед командою до кінця сезону.

"На нас чекає складний матч. Атлетік – це команда, яка забиває багато голів вдома, вони вміють найкраще пресингувати в лізі й нам доведеться захищатися у цьому матчі, але я очікую, що ми покажемо найкращу свою версію. Якщо ми навіть виграємо, щоб потрапити у Європу нам потрібно й надалі набирати очки.

Ми хочемо провести чудовий сезон і нам потрібно й надалі над цим працювати, як ми й робили раніше. Якщо ми переможемо Атлетік, то я вважаю, що потрапляння в зону Ліги чемпіонів буде метою, якої ми зможемо досягти,

– сказав Мічел.

Зазначимо, що раніше іспанський фахівець говорив тільки про потрапляння у єврокубки, тепер же він уперше озвучив, що фініш у зоні Ліги чемпіонів є метою.

Довідка. Наразі Жирона посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії та має у своєму пасиві лише 2 поразки – обидві від Реала. Команда Довбика й Циганкова відстає від "вершкових" на 6 очок, а майбутнього суперника випереджає на 10 залікових пунктів – Атлетік розташувався на п'ятій сходинці.