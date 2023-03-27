"Свіжий ковток повітря" для Жирони: тренер іспанського клубу в захваті від Циганкова
Джерело:infobiwenger.com
Український новачок Жирони Віктор Циганков встиг закохати в себе іспанських уболівальників. Результативна гра ексдинамівця стала сюрпризом для місцевих фахівців.
Лише кілька матчів вистачило Віктору Циганкову для адаптації до іспанського чемпіонату. Як тільки головний тренер Жирони почав випускати українця в стартовому складі, він практично не залишав поле без результативної дії.
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Циганков – гравець найвищого рівня
На думку іспанських журналістів, українець приніс "ковток свіжого повітря" у гру Жирони". Головний тренер "біло-червоних" Мічел виділив сильні сторони Циганкова.
"Віктор – гравець найвищого рівня. Він володіє природним талантом, ефективними індивідуальними вміннями, фізичними та технічними здібностями.
Циганков дуже скромний. У нього хороша спортивна освіта, адже його батько перебував у світі спорту. Він знає, що є речі, які йому потрібно покращити. Він продовжує вчити іспанську. У нього поки немає повної довіри від одноклубників, адже він тільки нещодавно приєднався до Жирони після багатьох років у Динамо.
Ми не були здивовані його рівнем. Сподіваємося цього сезону побачити ще кращу гру у його виконанні", – сказав Мічел.
Циганков в Іспанії
- Нагадаємо, що 17 січня Віктор Циганков підписав контракт з Жироною. Іспанський клуб заплатив за динамівця 5 мільйонів євро.
- 5 лютого 2023 року український вінгер дебютував за "жирондинів". А у третьому матчі відзначився голом та асистом.
- Всього на рахунку Віктора 3 забиті м'ячі та 3 гольові передачі у 7 зіграних матчах.
- Наразі Жирона займає 12 місце в Ла Лізі. Свій наступний поєдинок команда Циганкова зіграє 1 квітня проти Еспаньйола.