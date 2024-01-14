"Команда зіграла погано": Циганкову дісталося на горіхи від тренера Жирони

Каталонська Жирона несподівано втратила очки в матчі проти аутсайдера Ла Ліги. Головний тренер "біло-червоних" Мічел Санчес проаналізував невдалий поєдинок.

У 20-му турі чемпіонату Іспанії Жирона ледь уникла поразки в матчі проти Альмерії (0:0). Навіть поява на полі Віктора Циганкова не дозволила "біло-червоним" переломити хід поєдинку.

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Мічел розкритикував своїх футболістів

Після матчу головний тренер Жирони Мічел оцінив гру команди. Фахівець був незадоволений діями підопічних. Свою частку критики отримав вінгер каталонців.

"Сьогодні ми зіграли погано, але ми не завжди можемо перемагати. Коли суперник виглядає на полі краще, то нічия – це позитивний результат. Ми сьогодні виглядали непереконливо що з м'ячем, що без м'яча. Я не бачив менталітету у нападі та захисті.

Віктор Циганков сьогодні не знайшов свій ритм. Ми не зіграли переконливо на завершальній стадії атак, всі грали індивідуалістично, але щоб бути на вершині, нам не треба програвати, і сьогодні це для нас чудова новина", – підсумував Мічел.

Циганков матиме змогу реабілітуватися